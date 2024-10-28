Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASKİ’nin ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, 32 bin kişinin yararlanacağı İslahiye ilçesinde Türkbahçe Deposu ve Fevzipaşa Mahallesi İçmesuyu İsale Hatları Projesi tamamlandı.

Planlanması ve uygulamaları Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapılan çalışmayla, bölgenin su altyapısı yenilendi. Suyun kesintisiz ve enerji harcaması olmadan doğal kaynaklardan evlere direkt ulaşımı sağlandı. Projenin tamamlanmasıyla, sadece teknik iyileştirme yapılmadı, aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi de arttı.

Projelendirilmesinden uygulama aşamasına kadar GASKİ ekipleri tarafından büyük bir özenle ilerleyen çalışmayla, bölgede eski altyapı sisteminden kaynaklanan kesinti ve yetersizlikler tamamen ortadan kaldırıldı. Modern teknikler kullanılarak yapılan 3 bin 901 metre uzunluğundaki yeni su iletim sistemiyle, uzun vadede de bölgenin su ihtiyacı karşılandı.