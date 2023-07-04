Battalgazi Belediyesi tarafından 6 Şubat’ta yaşanan Asrın felaketinin izlerini silmek, çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmelerini sağlamak ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmek amacıyla 12 branşta “Yaz Spor Okulları”nın startı veriliyor.

Çocuklara ve spora yönelik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özel bir etkinliğin daha startı veriliyor. 6 Şubat’ta yaşanan Asrın felaketinin izlerini silmek, çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri, spor yapmaları ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Asırlık Battalgazi’de Yaz Spor Okulları açılıyor.

Dönemsel olarak devam edecek olan ve 3B Yazıcı Eğitiminden Yüzmeye, Taekwondodan Futbola, Kur’an-ı Kerim eğitiminden Robotik Kodlamaya, Ayak tenisinden Badmintona kadar birçok sportif ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek olan sportif ve sanatsal eğitimlerden yararlanacak olan çocuklar, 12 branşta düzenlenecek olan yaz spor okulu ile yaşanılan depremin izlerini silme fırsatı bulmasının yanı sıra yazın keyfini de doyasıya çıkaracak.

8 Temmuz Cumartesi günü saat: 17.30’da Battalgazi Kapalı Spor Salonunda açılışı yapılacak olan Yaz Spor Okulu’ndan 7-18 yaş arası tüm çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Türkiye’nin aydınlık yarınları için büyük hizmetlere imza atan Başkan Güder, “Yaşadığımız deprem felaketinin izlerini silmek, çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımız bizim için çok değerli. Gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için startını vereceğimiz spor okulumuzdan 7-18 yaş arası tüm çocuklarımız yaz spor okulumuzdan yararlanabilecek” dedi.