Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliğiyle düzenlenen "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan psikologlar, aile danışmanları ve sosyologlar, bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirildi ve Malatyalılara sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetlerine daha etkin bir şekilde destek vermek için eğitim aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliğiyle düzenlenen "Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele" eğitim programı Başharık Kadın Vefa Konağı’nda tamamlandı. Eğitimde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar, aile danışmanları ve sosyologlar, bağımlılıkla mücadelede daha etkin ve bilinçli bir yaklaşım sergileyebilmek için bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda yaşanan sorunlara yönelik ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor. Aile Danışmanlığı Destek Merkezi ve YEDAM Alo 115 hattı üzerinden vatandaşlar, uzmanlardan yardım alabiliyor.

Eğitim sonrası görüşlerini paylaşan katılımcılar, aldıkları eğitimle birlikte hizmet alanlarında daha bilinçli hale geldiklerini belirtti. Eğitim, bağımlılık konusundaki farkındalıklarını artırırken, aynı zamanda aile içi sorunlar ve çocuk-ebeveyn ilişkilerindeki etkili danışmanlık süreçleri hakkında da bilgi sağladı.

Aile Danışmanı Ayşenur Aydoğan, eğitimde bağımlılıkla mücadele konusunda kapsamlı bilgiler edindiklerini belirterek, "Bağımlılık sadece alkol ve sigara ile sınırlı değil, teknoloji bağımlılığı da önemli bir konu. Aldığımız eğitim bizim için çok faydalı oldu." dedi. Psikolog Burak Güllü ise, "Bağımlılıkla mücadelede nasıl tespit yapılacağı ve doğru müdahale yöntemleri hakkında uzmanlar eşliğinde bilinçlendik. Hizmetlerimiz uzmanlar tarafından ücretsiz sunulmaktadır." şeklinde konuşurken Sosyolog Elif Şengönül’de "Bugün, ergen dönemindeki çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiği ve bağımlılıkla mücadelede nasıl destek olacağımız konusunda önemli bilgiler aldık" ifadelerini kullandı.