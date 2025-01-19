Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde düzenlenen ’Proje Yazma Eğitimi’ ile araştırmacılara kariyer gelişimi ve proje yazımında önemli bilgiler verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Koordinatörlüğü tarafından Kariyer Geliştirme Programı kapsamında "Proje Yazma Eğitimi" düzenlendi. Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz’ün koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Orhan Gündüz, Doç. Dr. Deniz Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Bedriye Seda Kurşun Aktar tarafından verilen eğitimde, doktorasını tamamlamış araştırmacılara yönelik kariyer gelişimine katkı sağlayacak beceriler ve disiplinlerarası çalışmalarla ilgili yetkinlik kazandırılması konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Eğitim, 30’un üzerinde araştırmacının katılımıyla gerçekleşti ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken kavramlar ile proje yönetim süreçleri hakkında bilgi verildi. Etkinlik, katılımcıların soru ve görüşleriyle tamamlanan soru-cevap bölümüyle sona erdi.