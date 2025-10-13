Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, beraberindeki heyetle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette şehir içi ulaşımda görev yapan minibüsçü ve servisçi esnafının karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı.

MHP Malatya İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette konuşan İl Başkanı Gökhan Gök, minibüsçü ve servisçi esnafının kentin ulaşım sisteminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Gök ise, MHP olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, "Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanımız Sayın Mesut İnce ve değerli esnaf kardeşlerimizi teşkilatımızda misafir ettik. Kendileriyle sektörün güncel durumu, yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Emekleriyle şehrimizin ulaşımına katkı sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. MHP olarak her zaman esnafımızın yanındayız" dedi.

Ziyarette esnafın yaşadığı ekonomik ve idari sorunlar masaya yatırılırken, sektörün geleceğine dair atılması gereken adımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.