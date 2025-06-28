Türkiye’nin gastronomi şehirleri arasında adını duyurmaya başlayan Malatya, kayısıdan yapılan geleneksel tatlılarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin damak zevkine hitap ediyor. Özellikle gün kurusu kayısıdan yapılan fırın tatlısı, hafifliği ve doğal aromasıyla dikkat çekiyor.

Malatya’nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısı, yalnızca ihracat ürünü olarak değil, aynı zamanda yöresel mutfağın da temel taşlarından biri. Coğrafi işaretli Malatya kayısısından yapılan ve son yıllarda şehir dışından gelenlerin büyük ilgisini çeken kayısı tatlısı, kentin gastronomi turizminde öne çıkmasını sağlıyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, fırında cevizli gün kurusu kayısı tatlısının, Malatya mutfağının en özel tatlarından biri olduğunu belirterek, "Bu tatlı, özellikle ağır şerbetli tatlılardan uzak durmak isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Kayısıların içine tek tek ceviz yerleştiriliyor ve tuzsuz tereyağı ile fırınlanıyor. Servisi ise genellikle kaymak ya da dondurmayla yapılıyor. Malatyalılar bu tadı iyi bilir, ancak özellikle yabancı turistler için bu lezzet adeta bir keşif oluyor" dedi.

Malatya’nın son dönemlerde gastronomi alanında önemli bir ivme kazandığını ifade eden Budak, "Malatya artık sadece kayısısıyla değil, bu meyveden elde edilen özgün tatlarla da anılıyor. Misafirlerimize, mutlaka kayısı tatlısının tadına bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tatlı hem sağlıklı hem de hafif olduğu için çok tercih ediliyor. Malatya mutfağında günün her saatinde bulunan kayısı tatlısını tadanlar çok beğeniyor. Herkese bu tadı tatmalarını tavsiye ediyoruz. Malatya gastronomisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu şehrin gastronomisi bu şehrin turizminin en önemli unsurlarından biridir" diye konuştu.

Gastronomi turizmi kapsamında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin Malatya’ya olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Budak, kentin lezzet rotaları arasında daha fazla yer bulması için kamu ve özel sektör iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Kayısı tatlısı, Malatya mutfağının hem geleneksel hem de modern sunum anlayışını yansıtan bir ürün olarak yerli-yabancı turistlerin menülerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.