Türk müziğinin büyük ustası Kayahan’ın vefatının 10. yılında düzenlenen anma konserinde, Elif Buse Doğan sahneye damgasını vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçının yorumladığı “Atın Beni Denizlere” performansı, geceye katılan yüzlerce izleyiciyi derinden etkiledi. Duygusal atmosferin hâkim olduğu anlarda Elif Buse Doğan’ın güçlü yorumu dakikalarca alkış aldı.

Sahnedeki performansının ardından sosyal medya hesabından konser gecesine ait kareleri paylaşan başarılı sanatçı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları Elif Buse Doğan’a övgü dolu mesajlar yağdırırken, “Atın Beni Denizlere” yorumunun gecenin en unutulmaz anı olduğu belirtildi.

Kayahan’a duyduğu saygı ve sevgiyle sahneye çıkan Elif Buse Doğan, “Onun şarkılarıyla büyüdüm, onun sözleriyle duygulandım. Bugün burada olmak, onun anısını yaşatmak benim için büyük bir onur” sözleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.