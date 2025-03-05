Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Özellikle teravih namazı sonrası çocuklara yönelik gerçekleştirilen programlar büyük ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen 2025 Ramazan Etkinlikleri kapsamında her akşam Sanat Sokağı ve Sanat Merkezi’nde programlar düzenleniyor. Çocuklara yönelik Karagöz, ortaoyunu ve illüzyon gösterileri yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek tüm vatandaşların Ramazan’ını tebrik etti.

Sanat Merkezi’nde düzenlenen çocuk etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası devam edecek.