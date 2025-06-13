Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapı ve üstyapı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Er, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Malatya genelinde 4.4 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını söyledi.

Şehir genelinde depremin izlerini silmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Başkan Sami Er, "Üstyapı çalışmalarımız hızla sürüyor, yıl sonuna kadar büyük kısmını tamamlamış olacağız. Altyapıya da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Toplamda 15 milyar liralık yatırım planımızın 5 milyar liralık kısmını 2024’te gerçekleştirdik. 2025 için de 4.4 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz." dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 92 ayrı şantiyede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Er, "Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yürütülen projeler kapsamında Dilek, Yakınca, Bostanbaşı, Gündüzbey ve Mullakasım mahallelerinde toplam 39 bin 496 metre kanalizasyon hattı ve bir adet atıksu pompa istasyonu inşa edilecek. Bu hattın yaklaşık 17 kilometresi Dilek Mahallesi’nde yapılacak" şeklinde konuştu.

İçme suyu yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Er, "400 milyon liralık içme suyu ihalesi gerçekleştirdik. Bunun 200 milyon liralık bölümü Dilek Mahallesi için kullanılacak. Mahalleye yaklaşık 80 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek. Ayrıca Yeni Adliye Binası yanına 5 bin tonluk bir su deposu ve 10 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa edeceğiz" dedi.

Malatya’nın dört bir yanında altyapı ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Sami Er, yapılan çalışmaların kente hayırlı olması temennisinde bulundu.