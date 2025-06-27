Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin Türkiye’nin yaşadığı en büyük afet olduğunu belirterek, "Deprem bölgesinde toplam 2,6 trilyon TL yatırım yapıldı. Malatya’da 35 bin konut teslim edildi, yıl sonuna kadar bu sayı 100 bini aşacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güzel, daha yaşanabilir hale getiriyoruz" dedi.

Malatya’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bölge Adliye Mahkemesi temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "11 ilimizi doğrudan etkileyen büyük bir afet yaşadık. Sadece afet değil, bir felaketin ötesinde bir yıkımdı bu. Dünya tarihine geçen bu büyük yıkımda Malatya’mız da en ağır hasar gören illerimizden biri oldu. 1.264 kardeşimizi kaybettik. Hepsine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, Malatya’mıza ve ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi bir seferberlik başlatıldı"

Depremin hemen ardından devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini ifade eden Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir dayanışma, büyük bir inşa süreci başlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları seferber oldu. Biz de Adalet Bakanlığı olarak deprem bölgesindeki adliye hizmetlerini yeniden tesis etmek için hızla harekete geçtik" dedi.

Deprem bölgesinde toplam 250 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini, yıl sonunda bu sayının 500 bini aşacağını belirten Bakan Tunç, "Malatya’da şu ana kadar 35 bin konut teslim edildi. Kent genelinde inşaatı süren 100 binden fazla konutun büyük bölümü bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Malatya’mız yeniden eski canlı günlerine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"Malatya, güçlü adalet altyapısıyla geleceğe hazırlanıyor"

Temeli atılan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi binasının büyük bir yatırım olduğuna dikkat çeken Tunç, "17 bin 151 metrekare kapalı alana sahip olacak binada 83 hakim-savcı odası, 250 kişilik konferans salonu, 6 duruşma salonu ve 142 araçlık otopark yer alacak. 5 ceza, 5 hukuk dairesiyle birlikte adalet hizmeti en yüksek standartlarda sunulacak" dedi.

Adalet yatırımlarının sadece Malatya ile sınırlı olmadığını belirten Tunç, "Depremde 15 adliye binamız, 12 ceza infaz kurumumuz kullanılamaz hale geldi. Hepsi için projeler hazırlandı, ihaleler yapıldı ve inşaatlar hızla devam ediyor. 2025 yılı yatırım programında 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 Adli Tıp binası yer alıyor. Bunların bir kısmı da Malatya’da olacak. Ayrıca 29 mahallede görev yapan 880 adalet personelimiz için lojman projeleri başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

"Yargı reformlarıyla adalete güven artacak"

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için yapılan yargı reformlarına da değinen Bakan Tunç, "10. Yargı Paketi ile birlikte ceza adaleti sisteminde önemli düzenlemeler yaptık. Artık 2 yılın altındaki suçlar için de belli bir süre cezaevinde kalma zorunluluğu var. Bu hem adalet duygusunu güçlendiriyor hem de suçun cezasız kalmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Denetimli serbestlik, konutta infaz gibi sistemleri daha işlevsel hale getirdik. 11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar da Meclis gündeminde" ifadelerini kullandı.

"Yeni anayasa, milletimize olan borcumuzdur"

Türkiye’nin demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tunç, "Darbecilerin kaleme aldığı bir anayasa ile yönetilmek Türkiye’ye yakışmıyor. 21. yüzyılda Türkiye’yi daha güçlü kılacak, milletin iradesini esas alan, özgürlükleri teminat altına alan yeni bir anayasa milletimize olan borcumuzdur. Umuyorum ki Meclis’te uzlaşma sağlanarak bu tarihi adım atılacaktır" dedi.

"Türkiye, artık vesayetçi yargı anlayışını geride bırakmıştır"

Bakan Tunç konuşmasının sonunda, yargının geçmişte yaşadığı vesayetçi anlayışları da hatırlatarak, "27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta yaşanan yargı kararları milletimizin vicdanında derin yaralar açtı. Bugün ise yargımız milletiyle birlikte, hukuk devleti ilkesine bağlı şekilde görev yapıyor. 15 Temmuz gecesi milletin hakkını savunan yargı, bugün de aynı kararlılıkla görevini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti artık gerçek anlamda bir hukuk devletidir ve bu ilke güçlendikçe demokrasimiz de güçlenmektedir" diye konuştu.

Temeli atılan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi’nin kente hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, inşaatta görev alan tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek, "Rabbim kazasız, belasız bir süreç nasip etsin. En kısa sürede binamızı tamamlayıp hizmete açacağız" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Bakan Tunç ve protokol üyelerinin butona basması ile temelin ilk betonu dökülerek inşaat çalışması başladı. Yeşilyurt ilçesi Ankara yolu üzerindeki Bölge Adliye Mahkemesi Temel Atma törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca ile yargı, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.