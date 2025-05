Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve beraberindeki heyet, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı’nı ziyaret etti. Ziyarette, vakfın çalışmaları, kentin sosyal yapısı ve deprem sonrası yaşanan gelişmeler ele alındı.

MAGİNDER heyeti, Vakıf Genel Başkanı Hasan Meşeli ile bir araya gelerek Malatya’da yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meşeli, "MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Malatya’mızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Hacı Bektaş Veli’nin öğretileriyle bu topraklara hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Birliğe ve kardeşliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var"

Vakıf olarak Anadolu’nun manevi mimarlarından Hacı Bektaş Veli’nin değerlerini yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Meşeli, "Malatya’da böylesi muazzez bir ismin hatırasına sahip çıkmak bizim görevimizdir. Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Vakıf bünyesinde yürütülen sosyal faaliyetlere de değinen Meşeli, "Ev hanımlarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz çeşitli çalışmalarla üretime katkı sağlıyor. Aynı zamanda dayanışma kültürünü de güçlendiriyoruz. Amacımız bu şehre kültürel ve sosyal anlamda değer katmak" şeklinde konuştu.

"Acılar bizi birleştirdi"

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise 6 Şubat depreminin ardından Malatya’da oluşan dayanışma ruhuna dikkat çekti. Karademir, "Bu felaketten sonra Alevi, Sünni demeden herkes bir araya geldi. Acılar bizi buluşturdu. Hacı Bektaş Veli’nin ‘Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir’ sözü bizim yol haritamız oldu" dedi.

Depremin ilk günlerinden itibaren vakfın tüm kapılarını halka açtığını hatırlatan Karademir, "Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese yardım eli uzattılar. Biz de buna bizzat şahidiz. Sayın Meşeli’ye ve vakıf çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatya’nın yaralarını birlikte saracağız"

Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için yapıcı bir dile ihtiyaç olduğunu belirten Karademir, "Bu şehirde artık kavgaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Eleştiriler olacaktır ama biz her zaman Malatya’nın geleceği için konuşuyoruz. Şehrin yaralarını birlikte saracağız. MAGİNDER olarak kıymetli büyüklerimizle istişare içinde hareket ediyoruz. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı’nın da her zaman yanında olacağız, her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.