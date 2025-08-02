Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Kanalboyu’nda konteynerlerde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Ziyarette esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Karademir, yaptığı açıklamada, "Esnafımız bu şehri terk etmedi, canla başla çalışıyor. Bu duruş Malatya için çok kıymetli. Ancak zor süreçlerden geçiyoruz. Esnafımıza moral vermek, yanında olduğumuzu hissettirmek için buradayız" dedi.

"Esnafımızın kredi borçları ertelenmeli, faizler silinmeli ve yeni finansman modelleri oluşturulmalı" diyen Karademir, "Bu noktada milletvekillerimizin sesimizi Ankara’da daha güçlü şekilde duyurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çarşı kültürü korunmalı"

Kanalboyu ve Kışla Caddesi’ndeki çalışmalara değinen Karademir, "Çarşı ile ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Dükkan sahipleri ve kiracılar gelecekte ne olacağını bilmiyor. Çarşı bir kültürdür, esnaf yerini bilmeli. Yeniden yapılandırma sürecinde herkesin yeri korunmalı. Söğütlü Cami çevresindeki esnafların da mutlaka yerleri belirlenmeli" ifadelerini kullandı.

Esnaftan teşekkür

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten esnaflar, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir’e teşekkür etti. Bazı esnaflar ise Kanalboyu’na konteyner çarşının kurulmasında emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a da teşekkürlerini iletti.