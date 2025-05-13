Elazığ’ın Maden ilçesinde Mehmet Sezen Evi tescilli yapılar arasına girdi. Bununla birlikte ilçede tescilli kültür sayısı 35’e yükseldi.

Bakır Maden-Der Başkanı Süleyman Seyrek, 2020 Kasım ayında derneklerini kurduklarını ve o günden bugüne kadar Maden’in değerlerini korumak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Seyrek, ’’Son olarak 29 Nisan 2025 tarihinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısında Camiikebir Mahalle’mizde yer alan Mehmet Sezen Evi tescillenerek ilçemizin toplam tescilli kültür varlığı sayısı 35’e yükselmiştir. Mehmet Sezen Evi büyük bir mücadele sonucu 4 yılda tescillenebilmiştir. 2021, 2024 ve 2025 yıllarında 3 kez Koruma Bölge Kurulunun tescil talebimizi reddetmesine karşılık 27 Mart 2025 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun yapının tescillenmesi gerektiği kararını alması ve Bölge Kurulunun geçmişte aldığı kararları bozması üzerine Bölge Kurulu yapıyı tescillemiştir. 2021 yılının başından bugüne kadar Maden ilçemizin tescillenen kültür varlığı sayısı 17’dir. Bu 17 taşınmazdan 16’sı Bakır Maden-DER olarak bizim yaptığımız araştırmalar ve başvurular sonucu tescillenmiştir. 2021 yılına kadar tescilli geleneksel konut yapımız yokken 4 yılda 4 geleneksel Maden evi tescillenmiştir. Tescil sürecini yürüttüğümüz birçok yapı mevcuttur. Mehmet Sezen Evinin tescil kararının hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte sabreden Mehmet Sezen’e, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na ve Tespit ve Planlama Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz’’ dedi.