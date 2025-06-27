Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Bağlar ilçesinde broşür dağıttı, esnaf ve vatandaşları madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ekipleri, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Esnaf madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Ekipler, pilot bölge olarak seçilen Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi ile Bağlar Dörtyol ve Muradiye Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara "Madde bağımlılığının ne olduğu, bağımlılıktan nasıl kurtulacağı ve bağımlılığa yönelik tedavi yöntemlerinin" yazılı olduğu broşürleri dağıttı. Broşür dağıtımında esnaf ve vatandaşlara, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ekipler ayrıca belirli yerlere de bilgilendirici afişler astı. Yapılan çalışmaya, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzmanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.