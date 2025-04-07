Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bu, sivil halk, esirler, onların aileleri ve tüm bölge için dramatik bir geri adım niteliğindedir. Acilen ateşkese dönülmeli, Hamas’ın elindeki tüm esirler serbest bırakılmalıdır. Müzakereler gecikmeksizin, yapıcı biçimde yeniden başlamalıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır’a geldi. Macron, başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki lider, odak noktası "Gazze Şeridi’ndeki durum ve bölgesel istikrar" olan görüşmede, özellikle Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı net bir tavır sergileyerek, Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze’nin yeniden inşası planına tam destek verdiklerini açıkladı.

"Müzakereler gecikmeksizin, yapıcı biçimde yeniden başlamalıdır"

Macron ile es-Sisi, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Fransa ve Mısır’ın Gazze konusunda aynı vizyonu paylaştığını belirterek, "Mısır ve Fransa, Gazze meselesine dair ortak bir bakış açısını paylaşmakta ve bu, birlikte çalışmalarını vazgeçilmez kılmaktadır" dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Macron, "Bu, sivil halk, esirler, onların aileleri ve tüm bölge için dramatik bir geri adım niteliğindedir. Acilen ateşkese dönülmeli, Hamas’ın elindeki tüm esirler serbest bırakılmalıdır. Müzakereler gecikmeksizin, yapıcı biçimde yeniden başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bölgenin Filistin Yönetimi tarafından idare edileceği yeni bir yönetişim yapısının da önünü açmalıdır"

Fransa’nın Gazze Şeridi’nde ve Batı Şeria’da ilhak ve zorla göçe kesinlikle karşı olduğunu da belirten Macron, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir ve bölgenin tamamı, hatta İsrail’in kendisi için bile ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturur" şeklinde konuştu.

Fransa’nın, 4 Mart’ta Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze’nin yeniden inşası planına tam destek verdiğini vurgulayan Macron, "Bu plan, Gazze’nin gerçekçi biçimde yeniden inşasına bir yol sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin Filistin Yönetimi tarafından idare edileceği yeni bir yönetişim yapısının da önünü açmalıdır. Hamas bu yönetimde yer almamalı ve artık İsrail için bir tehdit oluşturmamalıdır" diye konuştu.

Macron ayrıca, uluslararası toplumun siyasi çözüme odaklanması gerektiğini belirterek, "Gazze ve genel olarak tüm bölge için istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tek yolu siyasi çözümdür. Ve biz de bu yönde, birkaç ay içinde Suudi Arabistan’la birlikte eş başkanlığını yapacağımız uluslararası iki devletli çözüm konferansına hazırlanmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’deki sağlık hizmetlerine destek amacıyla yeni bir iş birliği protokolü imzalandığını belirterek, "Bu, ikili ortaklığımızın güçlenmesini ifade ettiği gibi, aynı zamanda iki ülkenin Gazze’deki sivil halk lehine yürüttüğü insani ve sağlık alanındaki çabalarının da pekiştiğini göstermektedir. Bu çabalar, kısa süre önce imzalanan yeni bir protokolle daha da güçlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

"Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik inandırıcı siyasi ufukların nasıl açılabileceğini ele aldık"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise, basın toplantısında, Filistin meselesinde siyasi çözümün merkezinde yer almaya hazır olduklarını ifade etti. Es-Sisi, "Sayın Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte barış sürecine yeniden hayat vermek ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde, 4 Haziran 1967 sınırlarına dayanan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik inandırıcı siyasi ufukların nasıl açılabileceğini ele aldık" dedi.

Sisi, bölgesel konulara da değinerek, "Görüşmelerimizde Suriye ve Lübnan’daki gelişmeleri de ele aldık. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini ve ülkedeki siyasi sürecin, tüm halk kesimlerinin katılımıyla devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri varlığına karşı da net konuşan Sisi, "İsrail’in Suriye topraklarındaki işgaline son verilmesi gerektiğini vurguladık" diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"Mısır, uluslararası hukukun kurallarına uygun şekilde hareket etmeye kararlıdır"

Toplantıda Nil Nehri’nin Mısır için hayati önemde olduğuna dikkat çeken es-Sisi, "Nil, Mısır ve halkı için hayatın ana damarını oluşturmaktadır. Mısır, uluslararası hukukun kurallarına uygun şekilde hareket etmeye kararlıdır ve herkesin faydasını gözeten bir anlayışı esas alır" ifadelerini kullandı.

Afrika’da güvenlik iş birliğinin artırılacağını söyleyen Sisi, "Sudan’daki durumu ve Sahel ile Afrika Boynuzu’ndaki gelişmeleri de gündeme aldık. Bu bölgelerde güvenlik ve istikrarı sağlamak adına iş birliğimizin artırılması gerektiği konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Konuşmasını diplomatik ortaklığa vurgu yaparak tamamlayan Sisi, "Bugün imzalanan anlaşmaların her alanda iş birliğimizi derinleştireceğine ve Mısır-Fransa ilişkilerinde stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Macron’un Mısır temasları çerçevesinde El-Ariş kentine giderek, Fransız sivil toplum kuruluşları, BM yetkilileri ve Gazze Şeridi’nden göç eden Filistinlilerle bir araya gelmesi bekleniyor.