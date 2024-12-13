Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim ittifakı ortaklarından merkez sağcı Demokrat Hareket Partisi lideri François Bayrou’yu yeni Başbakan olarak görevlendirdi.

Fransa’da uzun süren istişarelerin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron, Demokrat Hareket Partisi (MoDem) lideri ve en yakın siyasi müttefiklerinden 73 yaşındaki François Bayrou’yu başbakan olarak atadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, François Bayrou’yu Başbakan olarak atamış ve kendisine yeni bir hükümet kurma görevi vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Karar, 4 Aralık’ta Ulusal Meclis’te Michel Barnier hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinden 9 gün sonra geldi. Bayrou, 2024’ün başından bu yana göreve gelen 4. başbakan oldu.

Bütçe kriziyle karşı karşıya

Önceki hükümetin düşmesinin ardından oluşan siyasi belirsizliğin çözümü için Bayrou’nun çoğunluğu olmayan bir Ulusal Meclis’te hükümeti güven oylamalarından koruma ve Fransa’nın 2025 bütçesini onaylatma gibi kritik sorumlulukları olacak. Bayrou’nun kabinesini oluşturması için çalışmalar sürerken, yeni hükümetin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Jordan Bardella, hemen güven oylaması çağrısında bulunmayacağını söylerken, partinin diğer liderlerinden Marine Le Pen, Bayrou’nun muhalefetin bütçe isteklerini dinlemesi gerektiğini ifade etti. Ancak aşırı sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa liderleri ise Bayrou’yu görevden almak için çaba göstereceklerini açıkladı. Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier de Bayrou’nun vergi ve emeklilik endişelerini görmezden gelmesi halinde güvenoyu önergesini destekleyeceğini dile getirdi.

Önceki hükümetin düşüşü

Öte yandan Fransa’da önceki Başbakan Michel Barnier’nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını, nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle güven oylaması gündeme gelmişti. Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düşmüş, ülkede 1962’den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamıştı.