Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu ile İzmir’de 61 öğretmen sanatla buluşuyor. Proje ile toplumun sanat ve kültürel değerlere olan bağlılığının pekiştirilmesi ve geçmiş değerlerin geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

2024 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve 15 farklı ilde gerçekleştirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, yüzlerce öğretmeni kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Proje kapsamında çeşitli branşlardan binin üzerinde öğretmenden oluşan ekip, halk oyunlarını tanıtmak ve öğretmek amacıyla hem ulusal hem de uluslararası platformda eğitimler düzenleyerek etkinlikler organize ediyor. İzmir’de 54 dansçı ve 3 koordinator öğretmenden oluşan ekip, ilerleyen süreçte gençler ve çocuklarla da çalışarak ‘Maarif Öğretmen Halk Dansları Topluluğu’, ‘Maarif Gençlik Halk Dansları Topluluğu’, ‘Maarif Çocuk Halk Dansları Topluluğu’ ve ‘Maarif Özel Eğitimli Halk Dansları Topluluğu’ oluşturmayı hedefliyor. Çalışmalar, salı ve perşembe günleri Dr. Cavit Özyeğin İlkokulunda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yüzlerce öğretmene ulaşan Maarif Orkestrası ise ilerleyen süreçte gençler ve çocuklarla da çalışarak ‘Maarif Öğretmen Orkestrası’, ‘Maarif Gençlik Orkestrası’, ‘Maarif Çocuk Orkestrası’, ‘Maarif Özel Eğitimli Birey Orkestrası’, ‘Maarif Öğretmen Korosu’, ‘Maarif Gençlik Korosu’, ‘Maarif Çocuk Korosu’, ‘Maarif Özel Eğitimli Birey Korosu’ ve ‘Maarif Anne Çocuk Korosu’’ gibi yeni topluluklar kurmayı amaçlıyor. İzmir’de Saz çalan 35, koroda 24, 1 koordinatör ve 1 şef olmak üzere toplam 61 öğretmenden oluşan ekip, aralık ayından bu yana her çarşamba Atatürk Lisesi Konferans Salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Proje ile öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra öğrencilere ve öğretmenlere sanatsal açıdan katkı sunularak değerler eğitiminin kazandırılması amaçlıyor.

"Geçmişin değerlerini geleceğe taşımaktan büyük gurur duyuyoruz"

Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu ile öğretmenlerin eğitimci kimliklerinin yanı sıra, sanatçı kimlikleriyle de topluma ilham verdiğini belirten İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Topluluk, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemenin yanında kültürümüzün ve değerlerimizin geleceğe taşınmasında da kritik bir rol üstleniyor. Bu proje, öğretmenlerimizi sanatsal bir yolculuğa çıkarırken geçmişten günümüze uzanan bir köprü kuruyor ve geleneksel zenginliğimizi birer nota, birer dans adımıyla bizlere yaşatıyor. Öğretmenlerimiz sadece bilgi veren değil, aynı zamanda kültürümüzü yaşatan birer elçi oluyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, yüzlerce öğretmene ulaşan ‘Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu’ ile öğretmenlerimizi sanatla buluştururken evlatlarımızın da bu mirası devralmalarını sağlıyoruz. İzmir eğitim ailesi olarak geçmişin değerlerini geleceğe taşıma yolculuğunun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu topluluğun her bir adımını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.