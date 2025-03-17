Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ebeveyn rolünün önemine vurgu yapmak ve ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kurslarına yoğun ilgi gösterildi. 81 ilde açılan kurslardan 2025 yılı itibarıyla 25 binden fazla veli yararlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, yeni müfredatla getirilen ve öğrenciyi akademik, zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli kapsamında ebeveynlere de eğitim verilmeye başlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yenilenen öğretim programlarında aileye düşen görev ve sorumlulukların önemine vurgu yapmak ve ebeveynlerin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlamak amacıyla "Aile Okulları" kapsamına "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kurs programı da eklendi.

AİLE OKULU KURSLARI GÜNCELLENDİ

MEB tarafından e-Yaygın sistemindeki "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kurs Programı"na ek olarak "Aile Okulu 1" ve "Aile Okulu 2" kurs programları da güncellenerek velilere sunuldu. Kurslar, Türkiye genelinde 81 ilde ve sayısı binden fazla halk eğitimi merkezinde açılmaya başladı. Bu kapsamdaki kurslara, 2025 yılı itibarıyla 81 ilde 1088 kurs programı ile 25 binden fazla veli katılım sağladı.

"Aile Okulu 1" kurs programı, 26 ders saati süresiyle küçük yaşta çocuğu olan aileler için, "Aile Okulu 2" kurs programı ise 22 ders saati süresiyle daha çok ergenlik çağında çocukları olan aileler için düzenlendi.

Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurs programı; "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", "Türk sosyal hayatında aile", "ailece nitelikli zaman", "ailede kültürel zenginlik", "çocuğun başarısında aile", "sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi", "hane içi dijital eğitim" ile "akran ve arkadaşlık ilişkileri" olmak üzere sekiz konuyu kapsayan 32 saatlik bir program olarak hazırlandı.

Kurs programlarında her hafta belirlenen bir konu işlenirken, velilerden kursta gerçekleştirdikleri etkinlikleri hafta boyunca evde çocuklarıyla birlikte uygulamaları bekleniyor.

Kurslara katılmak isteyen tüm öğrenci velileri, "e-yaygin.meb.gov.tr" üzerinden veya şahsen başvuru yapabiliyor.