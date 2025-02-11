M1 Konya AVM, Sevgililer Günü’ne özel iki etkinlik düzenliyor. 13 Şubat’ta ‘Kelimelerle Aşkın Portresi’ etkinliğiyle çiftlerin fotoğrafları anlamlı kelimelerle şekillenirken, 14 Şubat’taki etkinlikte ise yapay zeka desteğiyle fotoğraf kareleri oluşturulacak.

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini üstlendiği M1 Konya AVM, Sevgililer Günü’ne özel iki etkinlik gerçekleştirecek. 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, ziyaretçilere hem romantik hem de teknolojik bir deneyim sunulacak. Yapılan açıklamaya göre; sevgisini kelimelerle ifade etmek isteyenler için 13 Şubat’ta 12:00-20:00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, çiftlerin fotoğrafları anlamlı kelimelerle yeniden şekillenecek. 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin, bu özel anıya ücretsiz olarak sahip olabileceği belirtildi. AVM, 14 Şubat’ta 12:00-20:00 saatleri arasında, yapay zeka ile tasarlanan benzersiz fotoğraf kareleriyle çiftlerin anılarını ölümsüzleştirecek. 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin, bu etkinlikten de ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.