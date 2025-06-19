OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji’nin akaryakıt ve madeni yağ markası M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı’nda yenilenen madeni yağlar ambalaj tasarımlarını ve ürün portföyünü iş ortakları ve müşterileriyle buluşturdu.

Akaryakıt ve madeni yağ sektörünün önde gelen markalarından M Oil, otomotiv satış sonrası sektörünün önemli buluşmalarından Automechanika İstanbul Fuarı’nda M Oil Madeni Yağlar olarak yerini aldı. Marka, 12-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan etkinlikte, yenilenen ambalaj tasarımlarının yanı sıra ürün portföyünü iş ortakları ve müşterileriyle buluşturdu. Automechanika İstanbul Fuarı’nda yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkanı bulan marka, hem yurt içi hem de küresel pazardaki etkinliğini güçlendirme yolunda önemli adımlar attı.

Logosunu ve ürün portföyünü yeniledi

Yapılan açıklamaya göre otomotiv, endüstriyel, kimyasal ve gres ürün gruplarında 180’den fazla ürün ve 480’in üzerinde ambalaj çeşidi ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çözümler sunan M Oil Madeni Yağlar, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle pazardaki gücünü pekiştiriyor.

Yenilikleri yakından takip ederek müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen M Oil Madeni Yağlar, değişen dünya dinamikleri, tüketici beklentileri ve sektör trendleri doğrultusunda dönüşümünü sürdürüyor. Marka konumlandırmasını daha modern, dinamik ve yenilikçi bir yapıya taşıma hedefi doğrultusunda marka, logosunu ve madeni yağ ürün portföyünü enerjik marka kimliğini yansıtacak şekilde yeniledi. M Oil’in yenilenen ambalaj tasarımı, estetik bir değişimin yanı sıra stratejik bir dönüşümü de temsil ediyor. Özellikle premium ürün gruplarında kullanılan farklı ambalaj renkleri ile ürün kategorisini daha belirgin hale getiren marka, yüksek kalite ve güvenilirlik algısını da güçlendirmeyi hedefliyor.