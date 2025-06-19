Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimi olmasına rağmen şehrin zirvelerindeki yayla yollarında henüz erimemiş kar ve kürtükleri temizlerken, bir yandan da yayla yollarına beton dökerek yol sorunlarını çözüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yayla yollarını kullanan vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapması için harekete geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkii ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla kapalı olan yolları ulaşıma açarken, yüksek kesimlerde kar ve kürtüklerle kapalı yollarda da çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadelenin yanı sıra stabilize yolu bulunan yayla yollarını da betonluyor. Son olarak Çarşıbaşı ilçesinin Kaldırım Yaylası’na giden 2 bin 800 metrelik stabilize yol betonlanarak ulaşım sorunu çözüme kavuşturulurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yol sözünü yerine getirdiğini belirtirken Muhtar Mustafa Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.