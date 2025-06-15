Meram Botsa ve Hatunsaray bölgesinde yer alan ve yalnızca Anadolu değil, dünya ve Hristiyanlık tarihi açısından da büyük öneme sahip olan Lystra Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları başladı. Aziz Pavlus’un şehre yaptığı üç ayrı ziyaret ve adının İncilde geçmesinden dolayı tarihçilerin ve arkeologların dikkatini çeken, inanç turizmi açısından çok değerli olarak nitelendirilen kentte kazılar ilerledikçe birbirinden değerli yapılar gün yüzüne çıkıyor.

Meram sınırlarında yer alan ve yalnızca Anadolu değil, dünya ve Hristiyanlık tarihi açısından da büyük öneme sahip olan Lystra Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları başladı. Kentin kazıları, 2024 yılında Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle başlatılmıştı. Lystra Antik Kenti, Konya’yı güneye bağlayan tarihi yol üzerinde, Botsa ve Hatunsaray bölgeleri arasında yer alıyor. Roma döneminde bir koloni olarak kurulan şehir, hem inanç turizm hem de arkeolojik açıdan Türkiye’nin en dikkat çekici noktalarından biri durumunda.

Doç. Dr. Mimiroğlu; "Kazı ilerledikçe değerli yapılara ulaşıyoruz"

Lystra Antik Kenti Kazı Başkanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, kazı çalışmalarında bu yıl ikinci sezonlarına girdiklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Mimiroğlu, 2024 kazı sezonunda kentin ana kilisesi olduğu düşünülen büyük bir yapı keşfedildiğini, bu yapının Hristiyanlık tarihi ve inanç turizmi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Lystra’nın, İncil’de ismi geçen nadir kentlerden biri olarak dikkat çektiğini belirten Doç. Dr. Mimiroğlu, "Aziz Pavlus’un üç kez ziyaret ettiği şehir, bu yönüyle Hristiyan dünyasında kutsal bir hac merkezi olarak kabul görecek nitelikte. Bu da Lystra’yı inanç turizmi açısından değerli kılıyor. Dünyanın birçok ülkesindeki 80’e yakın kilisede, Aziz Pavlus’un Lystra ziyaretleri dünyanın en önemli sanatçıları tarafından resmedilmiş. Hem de kenti hiç görmeden yapılmış bu tasvirler. Bu da kentin uluslararası düzeyde ve hristiyanlık inancı bakımından ne denli önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Doç. Dr. Mimiroğlu; "Bir taraftan da bu mirası geniş kitlelere ulaştırma hedefindeyiz"

2025 yılı kazı çalışmalarını Kasım ayı sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Doç. Dr. Mimiroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin dört bir yanından; Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi önemli akademik kurumlardan bilim insanları da kazıya katılıyor. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde; Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin destekleriyle yürütülüyor. Çalışmalar çerçevesinde şehirle ilgili sosyal projelerde yürütülecek. Bunların en önemlisi ‘Arkeoloji Yaz Kampı’. Temmuz ayında ise Aziz Pavlus’un Lystra ziyaretine ilişkin dünyanın farklı ülkelerindeki kiliselerde bulunan tablolarla ilgili bir sergi açılması planlanıyor. Sergi ile Lystra’nın dini ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Antik kent, kazılar yeni başlamasına rağmen, dünyanın pek çok yerinden misafirler ağırlıyor. Sosyal faaliyetler ve kazılar ilerleyip Lystra Antik Kent ortaya çıktıkça ziyaretçi sayısı daha da artacağına inanıyoruz."