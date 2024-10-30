Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mikati, ateşkes konusunda tedbirli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.
Kaynak: iha