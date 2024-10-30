İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 4. haftasında İmren Alaçatıspor, konuk ettiği İzmir 1461 karşısında 3-2 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısındaki gol, İzmir 1461 oyuncusu Berkay Seviş’in ayağından 32. dakikada geldi. İkinci yarıya etkili başlayan İzmir 1461, 50. dakikada Ozan Murat Başyılmaz, 56. dakikada Doğukan Aslan ve 72. dakikada Koray İnan ile skoru 3-1 yaptı. Maçın 82. dakikasında attığı gol ile İmren Alaçatıspor maçı 3-2 kaybetti.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Ali Çalış, "Son iki müsabakada iyi futbol oynayıp skora yansıtamamıştık. Bir kırılma için galibiyet önemliydi ve bugün başardık. Gelişmekte olan bir takımımız var. Süreçte daha da iyi duruma geleceğimizi düşünüyoruz. Haftasonu kazanarak bu galibiyetin anlam kazanması için mücadele edeceğiz. Mücadeleleri için futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ederim" dedi.

İmren Alaçatıspor, ligin 5. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Torosgücü ile deplasman maçında karşılaşacak.