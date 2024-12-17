Malatya’da kanser hastalarına moral vermek amacıyla ahşap boyama etkinliği düzenledi.

Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi, kanser hastalarına moral vermek amacıyla ahşap boyama etkinliği düzenledi. Etkinlik, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Onkoloji Hastanesi’nde gerçekleştirildi ve TÖTM Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemi hastaları, Türk Kızılayı Malatya Toplumsal Hizmet Klinik Psikoloğu Rümeysa Atay ve Halk Eğitim Merkezi Ahşap Boyama Öğretmeni Mehtap Çekiç’in katkılarıyla etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin organizatörü ve Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’nin kurucusu Özlem Önal Erkurt, hastaların terapi sürecine olumlu katkı sağlamak amacıyla sosyal etkileşimlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Özlem Önal Erkurt, “Bu tür aktiviteler, hastaların ruhsal sağlıklarını koruyarak iyileşme süreçlerine faydalı oluyor,” dedi.

Etkinliğe katılan lösemi hastaları ise düzenlenen bu tarz aktivitelerin kötü düşüncelerini uzaklaştırdığını, başkaları tarafından önemsendiklerini hissettiklerinde hayata daha sıkı tutunduklarını ifade etti. Hastalar, etkinliği düzenleyen Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’ne teşekkürlerini sundu.