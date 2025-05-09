Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevrelerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri bilimsel çözümleri 17 projeyle sergiledi.

Düzenlenen fuar İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim şube müdürleri, eğitim sendikaları il temsilcileri ve okul müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı projeler, "Mesleğim Var Çünkü Meslek Liseliyim" sloganıyla okulda düzenlenen Bilim Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 17 projeyi öğrencilerden dinleyerek tek tek inceledi. Kartal, projeler kapsamında yaptığı açıklamada "17 eserimiz bugün sergilenmektedir. Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan sergiyi birlikte gezdik. Öğrencilerimizin zekası ortaya çıkıyor. Aslında bu eserlerin ortaya çıkması kadar eserlerin sunumu da önemli. Öğrencilerimizin sunarken ki tavırları ve anlatışları da kayda değer. Ben gerçekten çok etkilendim" şeklinde konuştu.