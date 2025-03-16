Eskişehir Türk Ocağı’nın geleneksel hale getirdiği Liseler Arası Millî Kültür Bilgi Yarışması’nın 3.’sü büyük bir heyecanla başladı.

Öğrencilerin millî kültür bilgilerinin sınandığı çekişmeli 1. tur yarışmaları, 22 okulun katılımıyla 6 ayrı salonda 15 Mart Cumartesi günü eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda, 12 okul 2. turda yarışma hakkı kazandı. Eskişehir Türk Ocağı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü yapılacak 2. tur yarışmaları, dört grup halinde gerçekleştirileceğini belirtti. Öte yandan her gruptan birinci olarak çıkan okulların ise, 4 okulun yarışacağı final yarışmasına katılmaya hak kazanacağı kaydedildi. Final yarışmasına katılacak okulların ödül ve hediye alacağı açıklandı. Turda elenen okulların öğrencilerine günün anısına Katılım Beratı ve kitap, danışman öğretmenlerine ve okul müdürlüklerine ise teşekkür beratı takdim edildi.

Liseler Arası Millî Kültür Bilgi Yarışması 2. turda yarışacak okullar ise şu şekilde:

"Atatürk Lisesi, Fatih Fen Lisesi, Hacı Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi, Çifteler Sami Ariel Anadolu Lisesi, Uluslar Arası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi".