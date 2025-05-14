Bandırma’da eğitim veren Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeleri sergiledi. Ortaokul bölümünün düzenlediği bilim fuarında öğrencilerin haftalar süren çalışmalarıyla ortaya koyduğu projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını tanıttığı fuarın açılış programına Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, AK Parti Bandırma İlçe Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ve okul yöneticileri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri yakından inceleyen protokol üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Önder Turhan, bilimin rehberliğinde gençlerin üretkenliğini kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bilim fuarları; düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve çözüm üretmeyi öğreten kıymetli etkinliklerdir. Bugün sergilenen projeler, öğrencilerimizin merakı ve hayal gücünün ürünüdür. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler gençlerimizin bilimle tanıştığı, üretkenliğini ortaya koyduğu platformlardır. Savunma sanayiinden teknolojiye birçok alanda örnek isimler yetişti. Öğrencilerimizin de aynı azimle çalışarak ülkemizin geleceğine katkı sağlayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bilim fuarında farklı alanlarda hazırlanan projeler sergilenirken, öğrencilerin üretkenliği ve bilimsel bakış açısı takdir topladı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, bu tür fuarların öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirdiğini ve bilime olan ilgilerini artırdığını ifade etti. Katılımcılar, öğrencilerin bilimsel bakış açıları ve özgün fikirleri karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Fuarın sonunda öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.