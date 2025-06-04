Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Gelecek’ten Gelecek’ projesi, üç gün süren etkinlik programıyla tamamlandı.

Projenin ilk gününde farklı akademik disiplinlerden bölümler tanıtıldı. Tıp, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk, Makine Mühendisliği, Uluslararası Ticaret ve Görsel İletişim ve Tasarımı gibi çeşitli alanlar hakkında bilgi verildi. Lise düzeyindeki genç katılımcılar, meslek gruplarını yakından tanıma imkanı buldu. İkinci gün, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversite yaşamı, akademik gelişim ve kariyer planlaması gibi konularda yapılan söyleşi, öğrencilerin yükseköğretime dair sorularına cevap sağladı. Üçüncü ve son gün ise farklı sektörlerden mezun konukların katılımıyla tamamlandı. Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun konuşmacılar, lise öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaştı ve öğrenci sorularını yanıtladı.