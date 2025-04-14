Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Şube Müdürü Ali Sezer, yaklaşan LGS ve YKS sınavları öncesinde öğrencilere moral desteği vermek amacıyla Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Fatih Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) çerçevesinde yürütülen sınav hazırlıkları hakkında bilgi alan Müdür Yılmaz, öğrencilerle bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı.

Öğrencilere hitaben konuşan Yılmaz, "Finiş çizgisi artık görünüyor. Bu süreçte göstereceğiniz azim ve gayret, geleceğinizi şekillendirecek. Zamanı doğru kullanın, hedeflerinize sıkı sıkıya sarılın" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında öğretmenlerin özverili çalışmalarına da değinen İl Müdürü Yılmaz, tüm öğrencilere sınav sürecinde başarılar dileyerek emek veren öğretmenlere teşekkür etti.