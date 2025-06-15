Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bu sene LGS sınavının genel olarak öğrencileri zorladığının gözlendiğini ancak bu sınavın bir sıralama sınavı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Aslan, "Geçen sene ile bu sene aynı neti çıkaran iki öğrenciyi kıyasladığımızda, bu yıl sınava giren öğrenciye gelecek başarı sırasının daha yüksek olacağı söylenebilir" dedi.

2025 yılında LGS’ye 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığını, geçen seneye göre başvuran öğrenci sayısında 27 bin 216 azalma olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bir öğrencinin bu nedenle geçen seneye göre (X) lisesine daha düşük netlerle de yerleşebileceğini söyledi. Aslan, ilk bin sıralamasında yığılma olmayacağının da söylenebileceğini vurguladı. Aslan, "Öğrencilerin kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacaktır. Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılır. LGS’lerde sınava giren öğrenci sayısı ile kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda puanla alan okullara yerleşme oranları şöyledir: 2018’de yüzde 13.1, 2019’da yüzde 13.6, 2020’de yüzde 14.5, 2021’de yüzde 17, 2022’de yüzde 19, 2023 LGS’de yüzde 20 ve 2024 LGS’de yüzde 20,5’tir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunmaktadır" dedi.

"Tercih döneminde uzmanlardan destek alınmalı"

LGS sınav sonuçları ve tercih süreciyle ilgili de bilgi veren Aslan, şunları söyledi: "2025-LGS sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak, 14-24 Temmuz tarihleri arasında da tercihler yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak ve aynı gün boş kontenjanlar için 1. nakil tercih başvuruları alınacak. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Tercih listelerinin dengeli ve hatasız yapılabilmesi için okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in belirleyeceği tercih merkezlerindeki uzmanlardan destek alınması son derece önemlidir."

"Kısa paragraflara rağmen zorlayıcı seçenekleri, grafik ve görsel yorumlama sorularıyla ayırt edici bir sınavdı"

Bahçeşehir Koleji Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı eğitimciler 2025 LGS sınav sorularını değerlendirdi.

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural yaptığı değerlendirmede, "2025 LGS Türkçe sorularının önceki yıllara göre daha kısa ve sade paragraflar içermesine rağmen, öğrenciyi yanıltabilecek türde birbirine çok yakın çeldiricilerden oluştuğu söylenebilir. Özellikle üç paragraf sorusu; anlam derinliği, çeldirici seçenekleri ve yorum gerektirmesiyle sınavın en ayırt edici soruları arasında yer almıştır. Bu sorular, sadece anlam bilgisi değil, aynı zamanda dikkatli okuma, metinler arası bağ kurma ve üst düzey yorumlama becerilerini gerekli kılmıştır. Sınavda yer alan görsel yorumlama ve grafik soruları da dikkat isteyen ve matematiksel işlem becerilerini kullanmayı gerektiren disiplinlerarası bir yapıdadır. Bu tarz soruların yoğunluğu, öğrencilerin zaman yönetimini etkileyerek sınavın ayırt ediciliğini artırmıştır.

Dil bilgisi soruları ise geçmiş yıllara kıyasla daha fazla dikkat istemekte ve kazanımların yüzeysel değil, derinlemesine kavranmış olmasını gerektirmektedir. Konuya hâkim olmayan öğrencilerin bu sorular karşısında zorlanabileceği söylenebilir. Özellikle dil bilgisi konularının anlam bilgisiyle ilişkilendirilerek sorulması, analiz becerilerini öne çıkarmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 LGS Türkçe sınavındaki soruların güçlü çeldiricilere sahip olduğu söylenebilir. Sınavda okuma anlama becerisini derinlemesine irdeleyen metinler yer almakta, bu sorular bilgiyle birlikte yorum gücünü de ölçmektedir. Tablo, grafik ve görsel okuma becerisi gerektiren sorular, dikkat ve zaman yönetimini de ön plana çıkararak sınavın belirleyicisi olmuştur. Türkçe sınavı; okuma alışkanlığı olan, test tekniklerine hâkim, MEB örnek sorularını ve kaynaklarını düzenli takip eden öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur" dedi.

"Kavram ve olgu bilgisinin önemini ortaya koyan ayırt edici bir sınav"

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel Yavaşoğlu ise, "2025 LGS, son ünite dışında tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşmuştur. Sınavda Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ve inkılaplar sürecindeki düşünce yapısını ilgilendiren sorulara ağırlık verildiği görülmüştür. Sınavda öğrencilerin bilgileri yorumlamalarının yanı sıra coğrafi bilgi ve yer-yön ilişkisi kurma becerisi ölçen sorulara da yer verilmiştir. Ayrıca bir soruda birden fazla kazanım ölçülmüş ve öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak bir önceki ünitede yer alan konulardaki bilgilerini de kullanmaları beklenmiştir. Bu nedenle yorumlama, çıkarım yapma becerilerini etkin kullanan ve dikkatli öğrencilerin soruyu doğru yanıtlayabileceği düşünülmektedir. Sakarya Savaşı ile ilgili soru öğrencilerin yorum becerisiyle yanıtlayamayacağı, doğrudan olgu bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sorudur. Konu ve kavram bilgilerini yorumla birleştiremeyen ve harita bilgisi eksik olan öğrenciler için sınav genel anlamda zorlayıcı olmuştur. Ancak MEB örnek sorularını ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerine yer verdi.

"Bilimsel düşünme becerilerini ölçen ayırt edici bir sınavdı"

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün de, "2025 LGS Fen Bilimleri testi, genel olarak tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşmuştur. Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmış olup ayrıca hipotezi destekleyen düşüncelerin sorgulandığı soru bulunmaktadır.

Geçen seneki sınava göre ayırt ediciliği daha yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Basit makine sorularını yorumlamak için öğrencilerin analiz yapmaları ve üç boyutlu olarak sistemi düşünmeleri gerekmektedir. Isı ve sıcaklık sorularında verilen bilgilerden öğrencinin analiz yapması, verileri grafiğe dönüştürerek sorunun bütününü kavraması gerekmektedir. Sınavın ayırt edici soruları bilgiyi yorumlayarak analiz yapabilme becerilerini ölçmektedir.

Sınav, öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini de ölçen, nitelikli ve seçici bir sınav olarak değerlendirilmiştir.MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha az zorlanarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir" diye konuştu.

"Kavram bilgisi ve çıkarım yapma becerisi ön plana çıktı"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan ise sınavı şöyle değerlendirdi: "2025 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8. sınıf kazanımlarını ölçmektedir. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür. Bu yıl derse ait kavramları bilmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğunu söylemek mümkündür. ’Kader ve Kaza’ kavramlarıyla ilgili terim bilgisini ölçen soruların ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Hz. Muhammed’in ’en güzel örnek olması’ anlamına gelen ’üsveihasene’ kavramı ile ilgili soru, bu kavramın anlamını bilen öğrencilerin doğru cevaplandırabileceği nitelikte; doğrudan kavram bilgisi ölçen bir soru olarak ön plana çıkmıştır. MEB tarafından yayınlanan örnek soruları ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla doğru çözebileceği sorular olduğunu söylemek mümkündür."

"Zaman yönetimi ve dikkat gerektiren seçici soruların olduğu bir sınavdı"

İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu ise 2025 LGS İngilizce testinin, önceki yıllara kıyasla zaman yönetimi açısından öğrencileri daha çok zorlayan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Soruların büyük bölümü öğrencilerin dil bilgisi ve kelime bilgisinin yanı sıra, verilen bilgileri analiz etme, yorumlama ve disiplinlerarası becerileri kullanmayı gerektirmektedir. Özellikle harita okuma ve temel matematiksel işlem becerilerinin dil sınavına entegre edilmesi, disiplinler arası düşünme becerisini ölçerek sınavı ayırt edici hale getirmiştir. Sınavda yer alan on sorunun yedi tanesinin olumsuz soru köküne sahip olması, öğrencilerin dikkat düzeyini ve sınav süresince motivasyonlarını koruma becerilerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu yapının, özellikle metinlerdeki anlamı tersine çevirme ve doğru çıkarımı yapma konusunda zorlayıcı olduğu görülmüştür. Bazı sorularda kelime bilgisi belirleyici olmuş, hedef kelime bilinmediğinde güçlü çeldiriciler nedeniyle öğrencinin doğru cevaba ulaşması zorlaşmıştır. Bu bağlamda, öğrencinin yalnızca dil bilgisi değil, kelime dağarcığı da kritik bir başarı ölçütü haline gelmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 İngilizce sorularının; önceki yıllardan farklı olarak aynı soruda birden fazla beceriyi ölçen, kelime bilgisini vurgulayan ve detaylı analiz gerektiren yönleriyle ön plana çıktığını söylemek mümkündür" dedi.

"Bütünleşik matematik becerilerini ölçen bir sınavdı"

Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin ise sınavla ilgili şunları kaydetti:

"LGS 2025’te matematik testindeki sorular, 8. sınıf matematik dersi öğretim programı konuları içerisinde dengeli bir dağılım göstermektedir. Daha önceki senelerde olduğu gibi geometrik cisimler konusundan yine sadece silindir sorusu bulunmaktadır. Sınav, çoğunlukla birden fazla beceriyi ölçen sorulardan oluşmuştur. Sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Birçok soruda görsellerde verilen bilgilerden mantıksal çıkarımlar yaparak çözüm adımlarında kullanması gerektiği görülmüştür. Veri ve grafik okuma, yorumlama, ilişkilendirme ve farklı türden işlem becerilerini ölçen bir sınav olmuştur. Çözümleme, yorumlama, çıkarım yapabilme gibi matematik bütünleşik becerilerini, kavramsal beceriler ile birleştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur."