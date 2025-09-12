Trendyol Sanat, Leyla Emadi’nin Trendyol’a özel olarak 30 adet sınırlı sayıda ürettiği "HİÇ" adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Türk çağdaş sanatının önde gelen temsilcileriyle yaptığı limitli edisyon iş birlikleriyle sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Trendyol Sanat, bu kez Leyla Emadi’nin "HİÇ" eserini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. GLOBART iş birliğiyle Trendyol’a özel olarak üretilen eser, yalnızca 30 edisyonla sınırlı sayıda satışa sunulacak.

Leyla Emadi’nin son dönem çalışmalarının en yenisi olan "HİÇ", biçimsel sadeliği felsefi ve manevi katmanlarla birleştiriyor. Tasavvufi düşüncede "HİÇ"; benliği aşmayı, sahip olduklarını bırakmayı, evrensel döngüye teslim olmayı ifade ediyor. Leyla Emadi, bu yaklaşımı hem eserinde kullandığı beton malzeme hem kavramsal boyutuyla somutlaştırıyor. Görünürdeki "hiçlik", "her şey"e açılan kapı olarak yeniden tanımlanıyor.

Eserin merkezinde yer alan neon pembe ip; görünmeyen bağları, vermek ile almak arasındaki döngüsel akışı temsil ediyor. Beton yüzeyle tezat oluşturan bu detay, yaşamı, hareketi, umudu simgeliyor.

"HİÇ, bence bir varoluş biçimi"

Leyla Emadi, eseri hakkında şunları söyledi: "HİÇ benim için sadece bir kelime değil, bir varoluş biçimi. Bu eserin daha geniş kitlelerle buluşmasından ve sanatı gündelik yaşamın bir parçası haline getirme misyonuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Emadi’nin Trendyol Sanat için özel olarak hazırladığı eser, 30 adet limitli edisyon olarak satışa sunuluyor. 21 x 21 cm ölçülerindeki beton plaka üzerine işlenen eser, özel tasarlanmış kutusunda ve sanatçının imzasını taşıyan orijinallik sertifikası ile sanatseverlerle buluşuyor.