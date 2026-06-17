Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Mut-Ermenek yolu Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. M. G. (53) yönetimindeki 33 U 4223 plakalı hafif ticari araç Çamlıca mahalle mezarlığı civarında henüz bilinmeyen nedenden trafik işaret levhasına çarptı. Çarpmayla araç havalanıp yol kenarındaki refüjü geçti, eğimli arazide yaklaşık 20 metre gittikten sonra durabildi.
Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaynak: İHA