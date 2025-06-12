Galatasaray’ın görüşmelere başladığı Alman futbolcu Leroy Sane, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Galatasaray, bu kapsamda Alman futbolcu Leroy Sane ile anlaştı. Sane ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirdi. İngiltere’den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Sane’yi, sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alman futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Leroy Sane, "Atmosfer beni çok etkilemişti. Çok gürültülü bir ortam vardı. Kararımda etkili oldu. Bir an önce Galatasaray taraftarı önünde ilk maçıma çıkmak çok sabırsızlanıyorum. Birçok teklif vardı, Galatasaray beni çok etkiledi. Hem atmosfer hem kulübün büyüklüğü hem de beni çok istemeleri, bana çok ilgi göstermeleri çok etkiledi. O yüzden Galatasaray’a gelmem konusunda emin bir şekilde kararımı verdim. Başkanımız Dursun Özbek, Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Abdullah Kavukcu’ya beni buraya getirdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Sane sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Son olarak Bayern Münih’te forma giyen Alman futbolcu ayrıca Manchester City ve Schalke 04’te de oynadı.