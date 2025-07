Anadolu Üniversitesi, bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) mezunlarının mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Türkiye’nin dünyada "Global Kampüs" olma görünümünü kararlılıkla sürdüren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1982 yılından bu yana milyonlarca öğrenciye eğitim imkânı sunuyor. Soydaşlara sınırları aşan bir anlayışla eğitim fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi, bu yıl da KKTC’deki öğrencilerinin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Mezuniyet töreninde konuşmasına öğrencileri tebrik ederek başlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, duyduğu memnuniyeti ve gururu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Eğitim, yaşı ne olursa olsun, konusu ne olursa olsun insanı geliştiren, kültürle besleyen, yaşamı daha nitelikli ve anlamlı kılan bir değerdir. Elbette ki bu süreç fedakârlık gerektirir. Zamanınızdan, konforunuzdan, hatta eğlencenizden ödün vererek gösterdiğiniz bu çaba, aslında geleceğe yapılmış en büyük yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım; bireye, aileye, ülkeye ve gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle özellikle belli bir yaşın üstünde olup bugün burada mezuniyet sevincini yaşayan sizleri ayrıca takdir ediyor ve devletimiz adına teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır ülkemizde hizmet veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin geldiği nokta gerçekten gurur vericidir. Teknolojinin ve iletişimin bu denli geliştiği bir çağda, dünyanın dört bir yanında 53 farklı ülkede milyonlarca öğrenciye ulaşan bu sistem, eğitimde evrensel bir başarı örneğidir. Eskişehir’deki merkezi ziyaretimde bu yapıyı yakından görme fırsatım oldu. Modern altyapısı, dijital imkanları ve yenilikçi vizyonuyla Anadolu Üniversitesi’nin bu alandaki liderliğini takdir ettim. Bugün sizler de yalnızca bir diplomaya değil, aynı zamanda bu küresel yapının parçası olmanın onuruna da sahip oluyorsunuz. Mezuniyetinizin ardından öğrendiklerinizle sadece bireysel kariyerinize değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimine, gücüne ve uluslararası vizyonuna da katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Bu vesileyle Anadolu Üniversitesi’nin kurucularına, akademisyenlerine, iletişim uzmanlarına ve tüm emeği geçenlere devletim ve milletim adına teşekkür ediyor; hepinize yürekten başarılar diliyorum" dedi.

"Anadolu Üniversitesi’nin kapısı bilginin gücünden faydalanmak isteyen herkese açık"

Açıköğretim sisteminin diğer üniversitelerden önemli bir farkı olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük ise, bu farkın öğrencilerin ailenin bir üyesi gibi görülmesi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Büyük, şöyle devam etti:

"Açıköğretim öğrencileri her yaştan, her yaşam deneyiminden bireylerden oluşuyor. 40 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında, 50’den fazla merkezde hizmet veriyoruz. Bu zamana kadar yalnızca Türkçe bilenlere ulaşıyorduk; ancak bu yıl ilk kez Türk Dili ve Kültürü Programı ile tüm dünyaya Türkçe öğretmeye başlıyoruz. Artık sadece Türkiye’ye değil, Güney Amerika’dan Avustralya’ya, Japonya’dan Afrika’ya kadar dünyanın her yerine uzaktan eğitim yoluyla Türkçeyi ulaştırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, Kıbrıs’ta da yıllardır sürdürdüğümüz hizmetten büyük memnuniyet duyuyoruz. Buradaki yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi konusunda da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız; yeter ki yönlendirme sağlansın. Türk dizileri sayesinde dünya genelinde Türkçeye artan bir ilgi var ve biz de dilimizi, kültürümüzü bu coğrafyalarda yaygınlaştırmak istiyoruz. Öğrencilerimizin hikâyeleri bizleri derinden etkiliyor; kimi zaman gözyaşlarımızla okuduk, kimi zaman da birbirimize motivasyon kaynağı oldular. Öğrencilerimizin gözlerinde o ışığı görüyorum ve bu hizmeti büyük bir gururla, keyifle sürdürüyoruz. Sahip olduğum diplomamın üçünü Açıköğretim Sisteminden aldım, eşim de bu sistemin mezunu, kızım da şu an Açıköğretimle eşzamanlı eğitim alıyor. Bu sistemin içinden gelen biri olarak herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum: Yeni bir şey öğrenmenin yaşı yok. Bilginin gücünden faydalanmak isteyen herkese kapımız açık. Sayın Rektörümüzün Kıbrıs’a ve buradaki eğitim hizmetlerine büyük önem verdiğini de iletmek isterim. Bu doğrultuda çalışmalarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Aramızda bulunan Eskişehir’den gelen yerel basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum; bu çalışmaların tüm Türkiye’de duyulması, bizler için çok kıymetli. Desteğinize, ilginize ve sevginize her zaman ihtiyacımız var. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

"Yeniden başlayarak başlamanın mümkün olduğunu gördüm"

Açıköğretim Fakültesini dereceyle bitiren Serap Köroğlu, törendeki konuşmasında şunları aktardı:

"Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi’nde ikinci üniversite kapsamında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde öğrenim gördüm. Burada kazandığım sadece bir diploma olmadı; asıl kazancım, vazgeçmemeyi öğrenmek, kendime inanmak ve yeniden başlayarak başarmanın mümkün olduğunu görmekti. Bu yolculukta birden fazla bölüm, bolca tecrübe, azim ve kendime verdiğim sözler vardı. Tüm bunlar bana gösterdi ki; yılmadan, sabırla atılan her adım, sonunda mutlaka bir karşılık buluyor. Bugün burada olmamı sağlayan sadece notlarım değil; içimdeki inanç, azim ve yüreğimdir. Bu süreçte sevgisiyle ve sabrıyla her zaman yanımda olan aileme gönülden teşekkür ederim. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Bürosu’na; bizleri her zaman güler yüzle karşılayan, ilgisini ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen tüm personele ve değerli hocalarıma, bana kazandırdıkları bilgiler için içtenlikle minnettarım. Bugün en büyük teşekkürü kendime ediyorum. Çünkü bu başarı, sadece bir son değil; hayallerimin peşinden gitme cesaretimin bir sonucudur. Öğrenmenin ve gelişmenin ömür boyu süreceğini unutmadan, hep birlikte hayallerimizin peşinden yürümeye devam edelim."

"Bu başarı inancın, emeğin, azmin ve hayallerin başarısıdır"

İktisat Fakültesinden dereceyle mezun olan Nilüfer Altınkaynak ise, "Böyle anlamlı bir günde sizlerin karşısında bulunmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Yıllar önce içimde hep bir üniversite eğitimi alma arzusu vardı; ancak hayatın getirdiği sorumluluklar ve şartlar nedeniyle bu hayalimi hep erteledim. İçimde hep ‘Bir gün olacak ve bu üniversiteyi okuyacağım’ dedim. O gün geldi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sayesinde bu hayalimi birincilikle gerçekleştirdim. Bu başarı yalnızca benim değil; inancın, emeğin, azmin ve hayallerin başarısıdır. Başta Sayın Rektörüm olmak üzere, kıymetli hocalarıma, üniversitemizin tüm idari personeline ve bana inanan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir diploma almıyoruz; aynı zamanda kendi hikâyemize yeni bir sayfa açıyoruz. Kimimiz gençliğin heyecanıyla, kimimiz yılların birikimiyle buradayız ama ortak noktamız öğrenmeye olan inancımızdır. Genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hayat ne getirirse getirsin, inanıp çabaladığınızda başarı sizi mutlaka bulur. Yaş hiçbir zaman bir engel değil, aksine her yaş ayrı bir zenginliktir. Mezuniyetimiz hepimize kutlu olsun. Yolumuz bilimle, vicdanla, adaletle ve sevgiyle aydınlansın" ifadelerini kullandı.

"Eğitimim ve vizyonumla ülkemize katkılar sunmaya hazırım"

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Mali Yönetiminden dereceyle mezun olan Sacit Çelik, "Türkiye’nin köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi’nin Kamu Mali Yönetimi yüksek lisans programından birincilikle mezun olmanın gururunu ve heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Bu yolculuk yalnızca akademik bir başarının değil, aynı zamanda sabrın, azmin ve kararlılığın bir yansımasıdır. Her sayfası emekle yazılmış bu süreç bana bilgiyle donanmayı ve hayata karşı daha dirençli durmayı öğretti. Mensubu olmaktan onur duyduğum Kamu Mali Yönetimi; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayan yasal ve yönetsel sistemlerin bütününü kapsar. Bizler de bu bilinçle aldığımız eğitim ve edindiğimiz vizyonla ülkemizin mali yapısına nitelikli katkılar sunmaya hazırız. Bu anlamlı günde başarı yolculuğumda bana eşlik eden ve destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başta bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan, yolumuzu aydınlatan çok kıymetli hocalarıma; her zaman yanımda olan, sevgisi ve desteğiyle beni motive eden eşime ve aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, hangi görevde olursak olalım, mesleğimize duyduğumuz sorumlulukla, toplum yararını gözeterek elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza yürekten inanıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği bilim yolunda ilerleyerek ülkemize daha aydınlık bir gelecek inşa etme idealinde yeniden buluşmayı diliyor; hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Bu sadece benim değil ailemin de başarısıdır"

İşletme Fakültesini dereceyle bitiren Işın Altunbilek Ortaç ise konuşmasında şunları aktardı:

"Eğitime olan sevgim, hayatım boyunca hep çok kıymetli oldu. Yoğun iş hayatımın içinde, akademik alanda birçok başarıya imza atmış kızımla birlikte aynı masada ders çalışmak benim için hem ayrı bir mutluluk hem de ilham kaynağıydı. Bu süreçte hem lisans hem de yüksek lisans eğitimimi tamamladım ve bunu dereceyle, birincilikle taçlandırdım. Elbette bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştım, ancak her birini azimle ve kararlılıkla aşmaya çalıştım. Bugün elde ettiğim bu başarı, sadece benim değil, aynı zamanda ailemin de başarısıdır. Bu yolda bana her koşulda destek olan aileme gönülden teşekkür ediyorum. Öğrendiklerim yalnızca akademik bilgilerle sınırlı kalmadı; sabır, kararlılık ve azim gibi yaşamın her alanında gerekli olan değerleri de kazandım. Bu deneyim, gelecekteki hedeflerime ulaşma yolunda bana büyük bir ilham veriyor. Bu başarı, bize bir kez daha gösteriyor ki öğrenmek ve gelişmek her yaşta mümkündür. Bu anlamlı anı yaşamama vesile olan tüm hocalarıma, emek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Emeklilik belgesini Cumhurbaşkanı Tatar takdim etti

Açılış konuşmalarının ardından mezuniyet töreninde Anadolu Üniversitesi’ne 21 yıl boyunca katkıda bulunan Öğr. Gör. Kenan Tarık Beidoğlu’na emekliliği dolayısıyla plaket ve hediye takdim edildi. Beidoğlu’na bu anlamlı hediyeyi aynı zamanda ilkokuldan arkadaşı olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sundu. Tatar, Beidoğlu’na üniversiteye uzun yıllar boyunca akademik ve idari alanda sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilen, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

Törende mezun olan öğrencilere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Birim Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Daire Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye’nin Lefkoşa Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Akbaş, Gazeteciler Hakkı Kutlu, Ali Baş, Şenay Bilik Yıldırım, Cihan Yıldırım ve Murat Yıldırım belgelerini takdim etti. Törenin sonunda mezun olan öğrenciler, keplerini KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rektör Yardımcısı Büyük ile havaya attı.

Anadolu Üniversitesi’nin KKTC Lefkoşa Kampüsü’nde gerçekleşen mezuniyet törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programlar Birim Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş, Eskişehir’deki yerel basın mensupları, mezun olanlar ve aileleri katılım gösterdi. Törende Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden mezun olanlar, diplomalarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.