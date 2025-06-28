Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde Lavanta Gül Tanıtım Merkezi önünde göl manzaralı lavanta bahçelerinde düzenlenen "Lavanta Hasat ve Sanat Günleri" festivalinde ilk hasat yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte müzik eşliğinde lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Burdur’un doğal ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan festival, lavanta tarlalarında yapılan hasatla başladı. Etkinlikte mor renkli lavantalar görsel bir şölen sunarken, Lavanta Gül Tanıtım Merkezi’nde kurulan atölyelerde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kimyagerler ve koku uzmanları tarafından lavanta özlü kolonya, parfüm ve sabun yapımının anlatıldığı atölyelerde katılımcılara uygulamalı eğitim verildi. Etkinlik alanı özellikle lavantanın kozmetik alandaki kullanımını merak eden vatandaşların ilgisini çekti.

Festival kapsamında bu akşam, Ağlasun ilçesinde bulunan ve "Aristokratlar ve Aşkların Şehri" olarak bilinen antik kentlerden Sagalassos’ta Anadolu Ateşi dans gösterisi sahnelenecek. Festivalin ikinci günü ise Yeşilova ilçesinde devam edecek. Lavanta hasadı, koku atölyeleri, parfüm tasarımı, güzellik sırları eğitimi ve söyleşilerle program sürecek.

Öte yandan, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Lavanta Gül Tanıtım Merkezi’nde 4 çiftin nikahı kıyılacak. Festivalin bu özel bölümü, lavanta tarlalarında anlamlı anlara sahne olacak.

"Lavantanın tarihi bir şifa serüveni var"

Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül lavantanın tarihi önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Lavantaya baktığımız zaman tarih boyunca muhteşem bir yolculuğuna serüvenine şahitlik ediyoruz. Dünya tarihinde özellikle antiseptik özelliğinden dolayı askeri savaşlarda, göç sırasında, hastalıklarda tedavi amaçlı kullanıldığını da görmekteyiz. Özellikle Osmanlı Şifahanelerinde yaraları dezenfekte ederken lavanta suyundan yani hidrokolünden faydalanıyordu. Bununla beraber Birinci Dünya Savaşı’na baktığımız zaman Avrupa’da, Fransa’da, İngiltere’de askeri hastanelerde özellikle antiseptik olarak yaraları temizlemek için kullanımına dair birçok kayıt var. Şu anda lavantaların huzurundayız. Endemik bitkiler olarak muhteşem bir yere sahiptir. Rengiyle, kokusuyla, tarzıyla insanı kendine çeker. Biz de şu anda lavanta festivalinde ruhumuza şifa bulmaya geldik. Ekoturizmde lavantanın hem görselliğiyle hem kokusuyla farklı bir yeri vardır. Dünya tarihinde de böyle. Mesela Fransa’da da, Avrupa’da da bununla ilgili birçok etkinlikler yapılıyor. Şu anda Burdur’un göz bebeklerinden biri olan lavantanın kokusuyla birlikte neler yapabiliriz? Atölyeler, festivaller, eğitimler. Bunlarla birlikte sizlere keşke bu kokuları ulaştırabilsek. Yaşamış olduğumuz metropollerde ne yazık ki çok fazla kaygı ve endişe yaşıyoruz. Dinamikler çok değişiyor. Lavantanın kokusu rahatlatıcı özelliğinden dolayı aslında gündelik kalitemizi de yükseltme özelliğine sahiptir. Yatmadan önce bir damla lavantayı da yastığımızın altına damlattığımızda misler gibi de uyuruz. Mesela lavanta hidrosolünü de duştan sonra, banyosundan sonra bedeninize de sıkabilirsiniz. Ama tabii ki bunları her zaman için doktorumuzu danışarak yapıyoruz" dedi.

"Burdur’un güzelliğini herkes yaşasın istiyoruz"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise etkinliklerin Burdur’un tanıtımına büyük etki sağladığını belirttiği konuşmasında, "Biz yaklaşık 3’üncü etkinliğimizi yapıyoruz ama her ay bir etkinlik diyoruz. Yörük Şenliği ile Doğa Festivali ile geçtiğimiz ayda buluşmuştuk. Biz hem Burdur’u sevenleri hem de Burdur’u tanımak isteyenler ile bugün de Lavanta Bahçesi’ndeyiz, Lavanta hasadındayız. İki günlük bir etkinlikle hem Burdur’dan hem Burdur’un dışından herkese bu güzelliği yaşatmak için buradayız. İki günlük etkinliğimiz de bugün lavanta hasadı gerçekleştireceğiz. Akabinde de yine atölye etkinliklerimiz var. Akşam Anadolu Ateşi Sagalassos’ta yakılmış olacak. Dolayısıyla bütün hem Anadolu Ateşi izleyenlerini hem Burdur’u tanımak hem de tarihi yaşamak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Yarın yine Lavanta hasadı ile Yeşilova tarafındayız, sonrasında da etkinliklerimize Bakibey Konağında devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. 2025 yılı Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile Yılı olarak ilan edildi. Dolayısıyla yarınki etkinliğin bir kısmında da yine Aile Yılı kapsamında dört çiftimizin nikahını şahitlik etmiş olacağız, mutluluklarını paylaşmış olacağız. Biz buraya gelen bugün etkinliğimizi paylaşan, bizimle bir arada olmak isteyen, olan herkese selam sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müzik, koku, doğa, sanki cennetten bir gün"

Lavanta hasadına katılmak için Mersin’den gelen Selcan Yılmaz, "Bugün çok harika bir gün yaşıyoruz. Müzik sesleri, lavanta kokuları, arı vızıltıları, cennetten kalma bir günde gibiyiz şu anda. Burdur’a ilk kez geliyorum. Şu anda burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Kokuları ve çiçekleri her zaman çok sevmişimdir, açmış çiçekleri özellikle. Bu çiçekler kokuyla da birleşince her zaman herkesi olduğu gibi beni de mest edip cezbetmiştir. Festival çok güzel. Bir taraftan müzik sesleri var bir taraftan da lavanta toplayan insanlar var. Bence Burdur için paha biçilemez bir gün." dedi.