Türk pop müziğinin ünlü ismi Barış Manço’yu, eşi Lale Manço, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde anlattı. 1 Şubat 1999 günü vefat eden ünlü sanatçı Barış Manço’yu, Metinbilim Topluluğu’nun düzenlediği toplantıda, eşi Lale Manço, sanatçının değişik yönlerini dile getirdi.

Metinbilim Topluluğu mensubu öğrenciler olan Umutcan Demirel ve Furkan Ayan, Barış Manço ile ilgili hazırladıkları soruları sordular ve Lale Manço da, eşiyle ilgili bilgileri verdi. Lale Manço, Barış Manço ile tanışması, ev içindeki Barış Manço’nun neler yaptığı, onun sanatı ve hangi sanatçılardan etkilendiği, ilginç ve kendine özgü kıyafeti gibi konularda sorular sarıları cevaplandırdı.

Lale Manço, onunla arkadaşları aracılığıyla tanıştığını ama ilişkiyi geliştirmekte aktif tarafın Barış Manço olduğunu söyledi ve sade bir nikâh salonu töreniyle evlendiklerini söyledi. Barış Manço’nun gençlik yıllarında Elvis Presyley dinlediğini ama daha sonra dünyanın diğer büyük müzik gruplarını dinlediklerini; onları dinlemek için yurt dışına gittiklerini ve albümlerini satın aldıklarını söyledi. 60’ların sonunda 70’lerin başında ortaya çıkan Anadolu Rock’un herkes gibi Barış Manço’yu da etkilediğini; ancak Barış Manço’nun kendi söz ve müziğini yaptığını ve bunu yaparken de bu toprağın sesi ve nefesi olmayı tercih ettiğini; Âşık Veysel gibi bir şahsiyetten büyük ilhamlar aldığını ifade etti. Lale Manço, Barış Manço’nun kıyafetlerini daha çok kendisinin belirlediğini, ancak bazı sahne kostümlerinin hazırlanmasında yardım ettiğini dile getirerek, onun sahnenin yanında televizyon programları ile de sosyal etkisinin olduğunu; bu programların stüdyo çalışmalarını beraber yaptıklarını; müzik klibi öncesi müzikli çekimleri ilk defa kendilerinin başlattığını belirtti.

Sohbet sonrası MSKÜ Öğretim Görevlisi Münevver Seval Işıklı’nın hazırladığı Marış Manço şarkıları konserine geçildi. 30 kişilik koroya Caner Yavuz, Ayberk Saka ve Ali Murat Bingöl gitar ve bateri ile eşlik etti. 10 eserin icra edildiği konser, büyük bir beğeni topladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren topluluk koordinatörü Doç. Dr. Ümral Deveci, "Metinbilim Topluluğu ve Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak kültürel konularda duyarlılık geliştirmek istiyoruz. Barış Manço, geçen yüzyılın son 35 yılına müziği ve televizyon programı ile damga vurmuş bir kişilik. Müziğinde yerelden evrensele uzanan çizgisinde özgün eserler vermiş bir kültürel kişilik idi. Onu ve müziğinin kültürümüze kattığı değeri gençlerimize aktarmak amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Lale hanım, bir insan ve müzik adamı olarak Barış Manço’yu anlattı" dedi.