Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, 3 bin yıllık gelenek olan 5. Lakerda Festivali’nin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Başkan Saim Gürbüz, Sinop’ta geleneksel hale gelmiş ve bu yıl 14-17 Kasım tarihleri arasında 5’incisi düzenlenen Lakerda Festivali’ni değerlendirdi. Festivale büyük bir ilginin olduğunu belirten Gürbüz, “Bu yıl, Lakerda Festivalimizin 3 bin yıllık geleneğinin 5. festivalini başarıyla gerçekleştirdik. İlk günden son güne kadar, bu yıl ilk defa 4 gün süren bir etkinlik düzenledik. Festival boyunca büyük bir ilgi vardı. Hem konserlerimize hem stant alanlarına hem yöresel ürünlerimizin tanıtıldığı bölgelere, hem de sanatsal forumlara, panellere ve atölyelere yoğun bir katılım oldu. Bu yıl, şehrimizde çok sayıda yabancı misafirimizi ağırladık ve onların geri bildirimlerini aldık. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde emeği geçen Kültür Bakanlığı’na, Sinop Belediyesi’ne, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUZKA) ve derneğimizin yönetim kuruluna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.