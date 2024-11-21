Dulkadiroğlu Belediyesi, uzun süredir ihmal edilen parkların yenilenmesi kapsamında önemli bir projeye daha imza attı. İtfaiye Parkı, yapılan yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yenilenen parkın sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ilçenin sosyal hayatını canlandıracak modern bir yaşam merkezi olduğunu ifade etti.

Başkan Akpınar, parkın gençler, aileler ve çocuklar için çok yönlü bir şekilde tasarlandığını belirtti. Parkta gençlerin keyifle vakit geçirebileceği bir kafe, ailelerin oturup sohbet edebileceği alanlar ve çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği oyun alanları oluşturuldu. Ayrıca ilçedeki işletme kooperatifinde üretilen ürünler için özel bir satış alanı da parka kazandırıldı. Bu alanın hem yerel üreticilere destek sağlayacağını hem de ilçenin ekonomisini güçlendireceğini vurguladı.

Başkan Akpınar, konuşmasında asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ilçede alınan tedbirlere de değinerek, parkta depreme acil müdahale dolabının yer aldığını ifade etti. Bu dolapların ilçenin farklı noktalarına yaygınlaştırılacağını ve acil durumlarda hayat kurtarıcı bir sistemin temelini oluşturacağını belirtti.

Konuşmasında Peygamber Efendimiz’in (sav) "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifine de atıfta bulunan Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ilçeye değer katan projelerle vatandaşlara fayda sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Açılış töreninde emeği geçen tüm ekiplere ve projeye destek veren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Akpınar, İtfaiye Parkı’nın ilçeye, gençlere ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Yenilenen İtfaiye Parkı, modern tasarımı ve çok yönlü hizmetleriyle Dulkadiroğlu’nun sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Açılışın ardından kurdele kesim töreni dualarla gerçekleştirilerek katılımcılara ikramlarda bulunuldu.