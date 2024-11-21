Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda bakım çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, bitki temizliği ve peyzaj düzenlemelerine kadar detaylı bir çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kent estetiğini koruma ve çevre kirliliğinin önüne geçme hedefi doğrultusunda park, mesire alanı ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını hızlandırdı. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, çalışmaların yürütüldüğü önemli lokasyonlardan biri oldu. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, parkta kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Şehir genelindeki park ve yeşil alanların düzenli bakımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek doğal güzelliklerin korunmasına öncelik veriyor. Park, bahçe ve mesire alanlarında yürütülen çalışmalarla hem kent estetiği korunuyor hem de vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği temiz alanlar oluşturuluyor. Doğayla barışık bir kent anlayışı çerçevesinde hareket eden Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinlerine daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. “Şehir genelinde yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı başta olmak üzere birçok noktada dökülen yaprakların toplanması, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla kentimizi daha estetik ve yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarla hem çevre kirliliğini önlemeyi hem de vatandaşlarımıza daha güzel ve temiz yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini korumak ve geleceğe taşımak için çalışmalarımız sürecek” ifadelerine yer verildi.