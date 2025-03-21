Çorum’un Alaca ilçesine protokol üyeleriyle KYK yurdunda kalan öğrenciler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Çorum’un Alaca ilçesinde Ramazan ayı münasebetiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan gençler için iftar programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Engin tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Songül Özüm, KYK İlçe Müdürü Adem Sesli ve çeşitli kurum amirleri katıldı.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşım ruhunu yansıtan iftar programında protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti.