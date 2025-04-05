Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, özel kuvvetler birliklerinin eğitim tatbikatını denetleyerek ordunun özel operasyon yeteneklerini güçlendirme talimatı verdi. Kuzey Kore’nin adımının Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasının ardından gelmesi, "Seul yönetimine gözdağı" olarak yorumlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin özel kuvvetler birliklerinin kapsamlı taktik eğitim tatbikatını denetledi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre özel kuvvetlerin savaş kabiliyetleri hakkında üst düzey komutanlardan bilgi alan Kim, keskin nişancıların atış talimlerini izledi. Yeni geliştirilen bir keskin nişancı tüfeğini bizzat test eden Kim, silahın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaptığı konuşmada özel kuvvetler birliklerine ordunun özel operasyon yeteneklerini güçlendirme talimatı veren Kim, "Savaş alanında zaferi garantilemek için fiili savaş kabiliyeti yoğun eğitimler yoluyla güçlendirilmelidir. Bu, vatanseverliğin ve ülkeye bağlılığın en canlı ifadesidir" dedi. Pyongyang’ın son adımının, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasının ardından gelmesi Seul yönetimine gözdağı olarak yorumlandı.

Güney Kore, Kuzey Kore provokasyonlarına karşı uyarmıştı

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, dün Yoon’un görevden alınmasının ardından üst düzey hükümet kurmaylarıyla birlikte acil bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlemişti. Kuzey Kore’nin azil krizi nedeniyle ülkede yaşanan siyasi boşluktan faydalanmak isteyebileceğine dikkat çeken Han, "Kuzey Kore’nin muhtemel provokasyonlarına veya propaganda çabalarına karşı teyakkuzda olmayı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik ortamının "her zamankinden daha zorlu olduğunu" vurgulayan Han, "Güney Kore’nin güvenliği ile vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" şeklinde konuşmuştu.