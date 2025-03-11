Mersin’de yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi’nde 9 yaşındaki Mahmut Yusuf Yakan, ’Duman’ adını verdiği golden kırması yavru çoban köpeği ile oynarken, köpek yaklaşık 4 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Yavru köpeği düştüğü kuyudan kurtarmaya çalışan çocukların çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, merdiven ile kuyuya inerek, yavru köpeği file kurtarma aparatı ile düştüğü yerden çıkardı. Kurtarılan köpek sahibine teslim edildi.