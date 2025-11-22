Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması ve korunması için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda tamamen Ata Tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor. Böylece hem Ata Tohumlarının korunması sağlanıyor hem de vatandaşların kendi bahçelerinde sağlıklı üretim yapmasının önü açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen fidelerin dağıtımı Kuyucak’ta gerçekleştirildi. Vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan fidelerle aileleri ile birlikte güvenilir, sağlıklı, taze ve doğal ürün tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarının hem tarımsal hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Ata Tohumlarını fidanlıklarımızda titizlikle koruyor, mevsimi geldiğinde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarla hem yerel üretime katkı sağlıyoruz hem de bu mirasın gelecek kuşaklarda da yaşamasını güvence altına alıyoruz. Aydın’ın bereketini her zaman halkımızla paylaşacağız" dedi.