Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bilim fuarı büyük coşkuya sahne oldu. Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi ve Pamukören Ortaokulu tarafından hazırlanan bilim şöleni yoğun ilgi gördü.

Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi ve Pamukören Ortaokulu’nun ortaklaşa düzenlediği Bilim Fuarı’nda görücüye çıkan projeler büyük beğeni gördü.

Görkemli bir açılışla gerçekleştirilen fuarda Kaymakam Niyazi’nin kullanacağı kurdele makası bir öğrencinin pilotluğunu yaptığı drone ile havadan getirildi. Yaklaşık 3 ay önce Kaymakam Niyazi tarafından okula hediye edilen drone kullanılarak yapılan jest ise büyük takdir topladı.

Fuar etkinliği Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, ilçe protokolü ve çok sayıda davetlinin kurdele kesimiyle başlatıldı. Fuar, öğrencilerin hazırladığı drone gösterisi ile başladı. Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, açılış kurdelesini Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi’ye drone aracılığıyla ulaştırarak izleyenlerden büyük alkış aldı. Kurdele kesiminin ardından sergi alanı gezildi.

Edinilen bilgiye göre, bilim fuarında toplam 19 proje yer aldı. Bunların 3’ü inceleme, 3’ü araştırma ve 13’ü tasarım projesi olarak hazırlandı. Proje içerikleri arasında robotik uygulamalar, kültürel miras çalışmaları, hidroelektrik santral modelleri, matematik konuları, İngilizce kelime oyunları ve harita incelemeleri gibi birbirinden ilgi çekici çalışmalar yer aldı.

Açılışta ayrıca Fen Bilimleri öğretmeni Salih Portakal tarafından gerçekleştirilen ateş ve roket gösterisi de büyük ilgi gördü. Nazilli ve Kuyucak’taki birçok okuldan öğrencilerin ziyaret ettiği fuar, hem öğrencilere hem de ziyaretçilere bilimin eğlenceli ve ilham verici yönünü gösterdi.

Fuar alanında Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince açılan stant da ilgi odağı oldu.