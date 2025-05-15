Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Bilim Fuarı ile bilimsel faaliyetlerini düzenlenen program ile sergilediler. Okulun ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, büyük bir coşku ve yoğun katılımla açıldı.

Öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde uzun süredir üzerinde çalıştığı birbirinden özgün projeler, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı. Bilimin farklı alanlarına dokunan yenilikçi çalışmalar, gençlerin bilimsel düşünce becerilerini ve üretkenliklerini etkileyici bir şekilde sergiledi.

Fuarın açılış törenine Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri ve davetliler, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgi aldı ve öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Arslanbey MTAL öğrencilerinin hazırladığı projeler, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, fuar bilimin toplumla iç içe olabileceği ve genç nesillerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fuar boyunca sergilenen projeler, geleceğin bilim insanlarının Tavşanlı’dan yetişebileceğine dair umutları artırdı.