Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Şube Müdürü İrfan Kanık, 2025 yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) yerinde incelemek amacıyla Mimar Sinan Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sınıfları tek tek gezen İl Millî Eğitim Müdürü Yılmaz, öğretmenlerden kurs süreci hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle de yakından ilgilenen Yılmaz, başarı dileklerinde bulunarak motive edici sohbetler gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yaz tatilinde eğitimlerine devam etmelerinin önemine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten çok kıymetli. Öğrencilerimizin yaz döneminde eğitimlerini sürdürmeleri, öğretmenlerimizin de bu sürece özveriyle katkı sunmaları bizleri son derece memnun ediyor. Bu kurslar sadece akademik başarıyı artırmakla kalmıyor; aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor."

"Bu süreç hepimiz için çok kıymetli"

Öğretmenlerin gönüllülük esasına göre yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Yılmaz, teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Gönüllülük esasıyla yürüttüğünüz bu çalışmalarda sizlere başarılar diliyor, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için olduğu kadar bizler için de çok kıymetli bir dönem bu."

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının, 1 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında devam edeceği belirtildi.