Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hac vazifesini tamamlayarak kutsal topraklardan dönen mahalle muhtarlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Kahveci, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatladan ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş ile bir araya gelerek tebriklerini iletti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kahveci, "Hac ibadeti, manevi olarak çok kıymetli ve anlamlıdır. Bu kutlu görevi yerine getiren kıymetli muhtarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Rabbim kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise Başkan Kahveci’ye teşekkür ederek, bu nazik davranışın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.