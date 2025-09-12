Türkiye A Millî Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşma, Kütahya Belediyesi’nin organizasyonuyla belediye bahçesinde kurulan dev ekranda vatandaşlarla birlikte izlendi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de katıldığı etkinlikte sporseverler, ay-yıldızlı ekibin tarihi galibiyetine ortak oldu. Milliler, rakibini 94-68 mağlup ederek 2001 yılından sonra 24 yıl aradan sonra yeniden finale yükselme başarısı gösterdi.

Başkan Eyüp Kahveci, vatandaşlarla birlikte izlediği karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, final mücadelesi için de belediye bahçesinde dev ekran kurulacağını belirterek millilere başarı dileklerini iletti.

Coşkulu kalabalık, her sayıda ay-yıldızlı ekibi alkışlarla destekledi. Belediye bahçesi, milli takımın tarihi zaferine tanıklık eden yüzlerce sporseverin heyecanına sahne oldu.