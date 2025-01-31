Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin yapılaşmasını daha estetik, güvenli ve dayanıklı hale getirmek amacıyla TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Kütahya’nın mevcut yapı durumu değerlendirildi. Muhtemel deprem ve yangın gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler ile kent estetiğini güçlendirecek uygulamalar ele alındı.

Meslek odalarının taleplerinin de gündeme geldiği toplantıda, devam eden çalıştayların raporları sunuldu. Önümüzdeki süreçte daha geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Kahveci, şehirde güvenli ve estetik bir yapılaşma sürecini sağlamak için meslek odalarıyla iş birliğine devam edeceklerini belirtti.